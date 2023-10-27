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12:00, 26 октября 2023 года

Губернатор Клычков прокомментировал реорганизацию роддома и закрытие интерната

Темы глава региона затронул во время прямого эфира.

Фото из архива

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 25 октября прокомментировал ситуацию с реорганизацией роддома на улице 2-ой Посадской в Орле и закрытием Нарышкинской школы-интерната.

Один из зрителей спросил главу региона, почему закрыли школу-интернат в Нарышкино и в чем виноваты дети?

Дети абсолютно ни в чем не виноваты. Здесь вопрос немного в другом – в создании для детей комфортных условий и ничего другого. Поэтому здесь не нужно передергивать факты, - ответил губернатор.

Затем глава региона перешел к вопросу реогранизации роддома на 2-ой Посадской и продолжил ответ.

Это как про роддом в городе Орле. Почему закрывают роддом? Да никто его не закрывает. Просто принимаются решения о юридическом преобразовании, - сказал Андрей Клычков.

Также под эфиром губернатора руководитель департамента соцзащиты региона Ирина Гаврилина в ответ на вопрос о закрытии учебного заведения сообщила, что интернат продолжит работу до Нового года.

Интернат продолжает свое функционирование до конца года. Далее, дети переводятся в семейные группы со своими братьями и сестрами в другие учреждения, чтобы проживать в семейных группах. Учиться и получать все доступные услуги в сфере здравоохранения, допобразования наравне с другими детьми из кровных семей. Делается все исключительно в их интересах. Это приоритет, - заявила Гаврилина.


Сергей Силаев
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