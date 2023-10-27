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13:00, 26 октября 2023 года Орловцам рассказали о полезных свойствах микрозелени В холодное время года наш организм особенно нуждается в витаминах.







Научные исследования показали, что одна щепотка микрозелени заменяет порядка 100 граммов классической. У тех, кто следит за здоровьем и ведет активный образ жизни, "зеленый кладезь витаминов" со стола не пропадает.



Заведующий вторым терапевтическим отделением поликлиники №1 Орла Людмила Харитонова рассказала корреспонденту ГТРК "Орел" Юлии Опанасюк о полезных свойствах пророщенных отростков.





Юлия Опанасюк



