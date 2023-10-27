В Орле на автовокзале водитель автобуса сбил женщину
Пострадавшая получила телесные повреждения.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП случилось 25 октября в 07.00. Водитель, управлявший ПАЗом, ехал по Комсомольской и поворачивал на Автовокзальную площадь. При повороте направо он допустил наезд на 44-летнюю женщину.
По информациирегиональной Госавтоинспекции, орловчанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее отпустили.