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10:37, 26 октября 2023 года

В Орле за один выходной в мобильных пунктах привились более 130 человек

Защититься от гриппа может каждый желающий.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

По просьбам жителей Орла в городе продолжают работу выездные пункты вакцинации, где каждый человек может защититься от гриппа. Сегодня, 26 октября, мобильный пункт вакцинации расположен на стоянке у торгового центра "Атолл". Он будет работать до 14.00.

По информации пресс-службы областного правительства, в минувшие выходные два передвижных пункта работали на ярмарках выходного дня. Только за субботу прививку сделали более 130 человек.

Весь процесс – от первичного осмотра до получения прививки - занимает несколько минут. Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.


Сергей Силаев
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