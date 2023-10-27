В Орле пожарные спасли мужчину

Пожар вспыхнул 26 октября в 04.55 в девятиэтажке на улице Космонавтов Орла. Когда пожарные приехали на место, из окна квартиры на пятом этаже шел дым.
Очаг возгорания находился на кухне, его ликвидировали. Также сотрудники МЧС спасли 41-летнего мужчину. Орловца передали врачам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате пожара в трехкомнатной квартире сгорел стул, а кухня закоптилась. Причину пожара устанавливают специалисты.