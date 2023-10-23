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18:30, 23 октября 2023 года Школа №9 Ливен получила спортивное и туристическое оборудование На эти цели были потрачено более 400 тысяч рублей.



Фото: пресс-служба областного правительства

С нового учебного года общеобразовательная школа №9 в Ливнах включена в проект Успех каждого ребенка нацпроекта "Образование". В рамках проекта школьники осваивают два направления: туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное.



Оборудование на сумму более 400 тысяч рублей закуплено департаментом образования. Оно уже активно используется для занятий, сообщили в пресс-службе областного правительства. Число детей, занимающихся настольным теннисом, волейболом и спортивным туризмом, увеличивается.



– Педагоги дополнительного образования прошли обучение по дополнительным общеразвивающим программам и закончили курсы повышения квалификации, - сообщили в пресс-службе правительства региона.





Сергей Силаев



