понедельник 23.10.2023 19:20:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

18:30, 23 октября 2023 года

Школа №9 Ливен получила спортивное и туристическое оборудование

На эти цели были потрачено более 400 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба областного правительства

С нового учебного года общеобразовательная школа №9 в Ливнах включена в проект Успех каждого ребенка нацпроекта "Образование". В рамках проекта школьники осваивают два направления: туристско-краеведческое и физкультурно-спортивное.

Оборудование на сумму более 400 тысяч рублей закуплено департаментом образования. Оно уже активно используется для занятий, сообщили в пресс-службе областного правительства. Число детей, занимающихся настольным теннисом, волейболом и спортивным туризмом, увеличивается.

Педагоги дополнительного образования прошли обучение по дополнительным общеразвивающим программам и закончили курсы повышения квалификации, - сообщили в пресс-службе правительства региона.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.