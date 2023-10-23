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17:00, 23 октября 2023 года Орловская православная гимназия выпустила 130 человек Учреждение отмечает 25-летний юбилей.





Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши отмечает 25-летний юбилей. Островок православия в появился в центре Орла в 1998 году. Тогда за парты сели семь учеников.



Учебный процесс и духовное образование идут рука об руку все 25 лет. Ученики изучают Закон Божий и церковно-славянский язык. На урок в гимназию заглянула Юлия Опанасюк.









Юлия Опанасюк



