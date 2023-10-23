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15:30, 23 октября 2023 года В Новосильском районе отремонтировали краеведческий музей На работы было выделено более 17 миллионов рублей.



Фото: "Телеграммы из Орла"

Ремонт проводился в рамках национального проекта "Культура". Стоимость работ – порядка 17,3 миллиона рублей, еще три миллиона было выделено на переоснащение музея.



Теперь культурному учреждению принадлежит двухэтажное здание, где расположатся шесть выставочных залов, фондовое хранилище, кабинеты для сотрудников и старинный подвал. Его планируют использовать как выставочную площадь и для проведения тематических мероприятий.





Татьяна Тимохина



