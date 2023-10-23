Из Орловской области выдворили нелегала

Урицкий районный суд признал виновным гражданина Туркменистана виновным в уклонении от выезда из Российской Федерации. Срок пребывания в стране у мужчины истек.
По информациирайонного суда, в Россию мужчина приехал на заработки. На момент составления протокола об административном нарушении иностранец не имел документов, подтверждающих право на пребывание в РФ.
– Виновному назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации. Постановление вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.