Орловцы могут получить полмиллиона рублей на научно-технические проекты
Прием заявок на предоставление гранта стартовал.
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Молодежь Орловской области может получить грант в размере до 500 тысяч рублей по программе "УМНИК". Проект предназначен для молодых ученых, которые стремятся реализоваться через инновационную деятельность.
По информациитг-канала "Телеграммы из Орла", получатель гранта полностью освобожден от документации и отчетности, которая не связана с научно-технической стороной. Принять участие в отборе могут принять орловцы от 18 до 30 лет. Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Это необходимо сделать до 7 ноября.