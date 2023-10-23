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13:30, 23 октября 2023 года Орловским школьникам рассказали о службе в полиции Встречи со старшеклассниками провело руководство УМВД России по городу Орлу.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Полицейские вместе с курсантами ведомственного вуза рассказали ребятам о службе в органах внутренних дел. В мероприятиях поучаствовал и начальник управления по работе с личным составов регионального УМВД полковник полиции Юрий Гарашко.



Стражи порядка побывали в школе №15 и №24, лицее №28, гимназии №39. Для школьников провели агитационные мероприятия, направленные на отбор на обучение в ведомственные вузы.



– Юрий Гарашко рассказал ребятам об особенностях службы в различных подразделениях органов внутренних дел. Школьники узнали о требованиях к кандидатам, поступающим на службу в полицию, перспективах профессионального роста и социальных гарантиях сотрудникам ОВД, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



