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14:00, 23 октября 2023 года Орловская школа искусств имени Кабалевского приняла 120 юных талантов Воспитанники станут музыкантами, танцорами и художниками.



Фото: пресс-служба городской администрации

В минувшую пятницу, 20 октября, детская школа искусств имени Кабалевского распахнула двери для новеньких ребят-первоклашек. Ребята начали познавать азы искусства.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, перед юными орловцами выступили ребята постарше, которые учатся в школе не первый год. После концерта первоклашки произнесли традиционную клятву.



– Они пообещали ходить исправно в школу искусств, не бегать по коридором, заниматься прилично, домой приносить "хорошо" и "отлично". Ну и конечно же они получили свои первые свидетельства первоклассника, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.





Сергей Силаев



