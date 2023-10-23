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13:00, 23 октября 2023 года В Орловской области подрядчика оштрафовали за срыв сроков по ремонту школы-интерната Проверку провела прокуратура Дмитровского района.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Гендиректор подрядной организации привлечен к административной ответственности за нарушение срока работ по контракту. Надзорное ведомство установило, что договор между Дмитровской образовательной школой-интернатом и подрядчиком был заключен в марте 2023 года. Необходимо было перепрофилировать аудиторию под спортзал.



– В нарушение требований законодательства в установленный договором срок работы завершены не были, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Судья постановил оштрафовать гендиректора фирмы на 80 тысяч рублей. Контракт уже расторгнут, школа-интернат заключила договор с другой организацией.





Сергей Силаев



