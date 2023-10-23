Орловские боксеры завоевали семь медалей на межрегиональных соревнованиях
Состязания проходили в Туле.
Фото: "ProSport57"
Межрегиональный турнир по боксу прошел в Туле и был посвящен памяти тульского тренера Романа Жабарова. На ринг за четыре дня вышли порядка 300 спортсменов.
По информации пресс-службы областного правительства, орловские спортсмены завоевали пять золотых и две бронзовых медали. Золото получили Игорь Извеков, Марк Сазоничев, Аркадий Сазоничев, Илья Ушаков и Дмитрий Карелов. Бронза – у Худшилла Исмолова и Илья Оборкина.