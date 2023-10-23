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12:30, 23 октября 2023 года Орловские боксеры завоевали семь медалей на межрегиональных соревнованиях Состязания проходили в Туле.



Фото: "ProSport57"

Межрегиональный турнир по боксу прошел в Туле и был посвящен памяти тульского тренера Романа Жабарова. На ринг за четыре дня вышли порядка 300 спортсменов.



По информации пресс-службы областного правительства, орловские спортсмены завоевали пять золотых и две бронзовых медали. Золото получили Игорь Извеков, Марк Сазоничев, Аркадий Сазоничев, Илья Ушаков и Дмитрий Карелов. Бронза – у Худшилла Исмолова и Илья Оборкина.





Сергей Силаев



