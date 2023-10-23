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11:00, 23 октября 2023 года

В Хотынецком районе обновленный ФАП начал принимать пациентов

Капитальный ремонт завершен.


Ильинский фельдшерско-акушерский пункт Хотынецкого района Орловской области в конце октября начал принимать первых пациентов после капитального ремонта. Работы проводились в рамках национального проекта "Здравоохранение", их стоимость – 6,5 миллиона рублей.

Ремонт начался в апреле 2023 года. За лето и первый месяц осени подрядчик успел полностью отремонтировать все семь кабинетов ФАПов. Внутри рабочие разобрали старые полы и настелили современное покрытие.

Также приведены в порядок стены и перегородки, заменены окна и двери. В фельдшерско-акушерском пункте появилась пожарная сигнализация, обновлены отопительная, вентиляционная системы, тепловые сети, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в 2023 году установят еще четыре модульных ФАПа. Они появятся в Орловском муниципальном округе, Кромском и Покровском районах.


Сергей Силаев
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