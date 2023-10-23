Орловский департамент физической культуры и спорта победил во всероссийском конкурсе
Награду получил руководитель Алексей Берестов.
Фото: департамент физической культуры и спорта
Департамент физической культуры и спорта Орловской области победил в специальной номинации "Решительность в комплексной цифровизации" конкурса "Цифровая трансформация российского спорта – 2023". Церемония награждения прошла на стенде министерства спорта РФ.
Победители определялись конкурсной комиссией на основании аналитики работы региона. Эксперты оценивали деятельность всех спортивных организаций области, а также тренеров и региональных спортивных федераций. В сезоне 2023 года организационный комитет получил более 560 заявок из 65 регионов страны.
– Я от всей души поздравляю с победой Орловскую область! За прошедший год была проделана выдающаяся работа, результаты которой действительно впечатляют. Но я не сомневаюсь, что впереди нас ждет еще больше новых прорывов, - отметил гендиректор "Мой спорт" Андрей Марков.