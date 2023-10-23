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9:30, 23 октября 2023 года Более 10 тысяч жителей Орла поучаствовали в городском субботнике На уборку вышли 806 трудовых коллективов.



Фото: пресс-служба правительства региона

В субботу, 21 октября, на уборку Орла вышло 806 трудовых коллективов. Это сотрудники региональных и муниципальных органов власти, предприятий, волонтеры, учащиеся и неравнодушные граждане. Общая цифра составила около 10,5 тысячи человек.



Орловцы очистили от мусора более 40 гектаров зеленых зон и шесть километров берегов рек. Ликвидировано десять свалок, благоустроены четыре братских захоронения, вывезена 571 тонна отходов.



По информации пресс-службы областного правительства, зеленый фонд Орла пополнился 402 деревьями и 142 кустарниками. Субботники также прошли в муниципальных образованиях Орловщины.





Сергей Силаев



