Орловская православная гимназия отметила 25-летие

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9:00, 23 октября 2023 года
Орловская православная гимназия отметила 25-летиеПразднование прошло в концертном зале института культуры.
Фото: пресс-служба областного правительства
Перед гостями выступили Орловский губернаторский камерный хор "ЛИК", академический хор и фольклорный ансамбль ОГИК, коллективы музыкального колледжа, учащиеся и выпускники Орловской православной гимназии.
– В работе Орловской православной гимназии видна стабильность и преемственность. Самое сложное - постоянство. И вы, уважаемые педагоги, делаете дело Божье, приводите детей к Господу, делаете их целомудренными, вкладывая и духовно-нравственный стержень, и образовательный, - обратился к коллективу гимназии Митрополит Тихон.
Директору гимназии Елене Овчинниковой, духовнику Николаю Евдокимову и педагогическому коллективу вручили награды, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сергей Силаев