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7:00, 22 октября 2023 года

В парке Победы Орла посадили 150 лип

Город присоединился к акции "Сохраним лес".

Фото: соцсети Юрия Парахина

В парке Победы Орла появилось еще 150 саженцев лип. Деревья высадили 21 октября участники общегородского субботника и акции "Сохраним лес", сообщил мэр областной столицы Юрий Парахин.

Дорогие друзья, благодарю всех, кто, несмотря на выходной день и пасмурную погоду, встал пораньше и присоединился к нашей осенней уборке. Спасибо за этот вклад в чистоту и красоту родного города! - написал градоначальник в социальных сетях. 

Напомним, в этот же день посадили 25 лип в честь погибших бойцов СВО. Рядом с деревьями установили памятные таблички.


Сергей Силаев
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