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5:00, 22 октября 2023 года Сборная Орловской области участвует в чемпионате "Абилимпикс – 2023" Соревнование проходит в Москве.



Фото: департамент образования Орловской области

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в выставочном центре "Гостиный двор" и на шести дополнительных площадках в колледжах Москвы. Орловскую область представляют четыре человека.



Орловские ребята принимают участие по следующим компетенциям: "Веб-дизайн", "Гончарное дело", "Медицинский и социальный уход". Об этом рассказали в департаменте образования Орловской области.



Награждение победителей финала будет проходить в течение чемпионата. Среди призов – кубки, медали, деньги и призы от партнеров.





Сергей Силаев



