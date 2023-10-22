Сборная Орловской области участвует в чемпионате "Абилимпикс – 2023"
Соревнование проходит в Москве.
Фото: департамент образования Орловской области
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в выставочном центре "Гостиный двор" и на шести дополнительных площадках в колледжах Москвы. Орловскую область представляют четыре человека.
Орловские ребята принимают участие по следующим компетенциям: "Веб-дизайн", "Гончарное дело", "Медицинский и социальный уход". Об этом рассказали в департаменте образования Орловской области.
Награждение победителей финала будет проходить в течение чемпионата. Среди призов – кубки, медали, деньги и призы от партнеров.