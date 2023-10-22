воскресенье 22.10.2023 05:37:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

3:00, 22 октября 2023 года

Юные орловцы могут бесплатно отдохнуть в санатории

Путевку могут получить две категории детей.

Фото: сайт "Вести-Орел"

Дети, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации, имеют право на бесплатную путевку в санаторий "Орловчанка". Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в центральную районную больницу.

В департаменте соцзащиты сообщили, что смена для детей, нуждающихся в медицинской реабилитации, пройдет с 24 октября по 2 ноября 2023 года. Те, кто будет направлен на санаторно-курортное лечение, проведут в учреждении на четыре дня больше – до 6 ноября.

На санаторно-курортное лечение будут направлены орловцы с болезнями нервной системы, хроническими и рецидивирующими болезнями органов дыхания, пищеварения, а также те ребята, кто недавно получил травмы. На реабилитацию врачи отправят детей преимущественно с хроническими болезнями дыхательных органов, нарушением обмена веществ и болезнями органов пищеварения.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.