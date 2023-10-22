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3:00, 22 октября 2023 года Юные орловцы могут бесплатно отдохнуть в санатории Путевку могут получить две категории детей.



Фото: сайт "Вести-Орел"

Дети, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации, имеют право на бесплатную путевку в санаторий "Орловчанка". Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в центральную районную больницу.



В департаменте соцзащиты сообщили, что смена для детей, нуждающихся в медицинской реабилитации, пройдет с 24 октября по 2 ноября 2023 года. Те, кто будет направлен на санаторно-курортное лечение, проведут в учреждении на четыре дня больше – до 6 ноября.



На санаторно-курортное лечение будут направлены орловцы с болезнями нервной системы, хроническими и рецидивирующими болезнями органов дыхания, пищеварения, а также те ребята, кто недавно получил травмы. На реабилитацию врачи отправят детей преимущественно с хроническими болезнями дыхательных органов, нарушением обмена веществ и болезнями органов пищеварения.





Сергей Силаев



