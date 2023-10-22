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1:30, 22 октября 2023 года Правительство утвердило обновленное положение о присвоении ученых званий Документ начнет действовать в новом учебном году.



Фото из архива

Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора начнет действовать 1 сентября 2024 года.



По информации пресс-службы правительства РФ, сокращается срок рассмотрения документов, необходимых для присвоения ученых званий со 125 дней до 100 дней. Также теперь соискателям можно заявлять в качестве написанных учебников или пособий разработанные онлайн-курсы, однако они должны быть размещены на сайте вуза и использоваться в образовательном процессе.



Для получения звания доцента, как и прежде, нужно предоставить не менее 20 написанных лично или в соавторстве научных трудов. Для звания профессора этот ценз составляет 50. Помимо этого, претендующие на звание профессора, должны защитить докторскую диссертацию





Сергей Силаев



