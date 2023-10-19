Орловская область доставила более 800 тонн бутилированной воды бойцам СВО
Очередная аква-посылка доставлена 19 октября.
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Еще 20 тонн воды разгрузила орловская команда поддержки в зоне СВО. В общей сложности регион доставил 805 тонн бутилированной воды в зону проведения специальной военной операции.
– Многотонная фура воды влет опустела – всего за 30 минут "водоприпасы" были разобраны бойцами. Раздавали в районе города Кременная. Это «горячее» направление фронта сегодня имеет одно из важнейших, стратегических значений. Наши парни стоят железно, демонстрируют отвагу, героизм, мужество, несгибаемую силу воли, - подчеркнулгубернатор Андрей Клычков.
Глава региона поблагодарил неравнодушных жителей области, оказывающих поддержку.