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18:00, 19 октября 2023 года Андрей Клычков выслушал обращения орловцев На личный прием пришли представители четырех муниципалитетов Орловщины.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прием граждан 19 октября. Глава региона рассмотрел обращения жителей Орла, Урицкого, Кромского и Покровского районов. Одно обращение было коллективным.



Орловцы обратились к Андрею Клычкову по вопросам жилищной регистрации, также речь шла о ремонте дороге и вывозе мусора в районах. Помимо этого, была поднята тема поддержки бойцов СВО и членов их семей, сообщили в пресс-службе областного правительства.



По итогам общения с жителями региона губернатор дал ряд поручений. В их числе – устройство дороги на улице Первомайской в деревне Слободка Покровского района. В населенном пункте проживают родители участника специальной военной операции.





Сергей Силаев



