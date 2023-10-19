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18:00, 19 октября 2023 года

Андрей Клычков выслушал обращения орловцев

На личный прием пришли представители четырех муниципалитетов Орловщины.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел прием граждан 19 октября. Глава региона рассмотрел обращения жителей Орла, Урицкого, Кромского и Покровского районов. Одно обращение было коллективным.

Орловцы обратились к Андрею Клычкову по вопросам жилищной регистрации, также речь шла о ремонте дороге и вывозе мусора в районах. Помимо этого, была поднята тема поддержки бойцов СВО и членов их семей, сообщили в пресс-службе областного правительства

По итогам общения с жителями региона губернатор дал ряд поручений. В их числе – устройство дороги на улице Первомайской в деревне Слободка Покровского района. В населенном пункте проживают родители участника специальной военной операции.


Сергей Силаев
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