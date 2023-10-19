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15:00, 19 октября 2023 года На Орловщину привезли почти 135 тысяч доз вакцины от гриппа В регионе прибыл препарат "Совигрипп".



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Прививку уже могут сделать все желающие. В Орле работу начали выездные пункты. В четверг, 19 октября, а также через неделю, мобильный пункт будет стоять на парковке торгового центра "Водолей" с 8.30 до 14.00.



По информации департамента здравоохранения Орловской области, осмотр, заполнение документов и вакцинация занимают всего несколько минут. В ближайшую субботу мобильные пункты вакцинации расположатся на двух ярмарках выходного дня. Один из них будет стоять на Комсомольской площади, второй – на ярмарке по улице Приборостроительной.





Сергей Силаев



