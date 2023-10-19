Главная » Новости



9:30, 19 октября 2023 года Орловцам рассказали о важности донорства В России всего лишь 0,1 процента населения является донорами костного мозга.





В России всего лишь 0,1 процента населения является донорами костного мозга. И сейчас по всей стране проходит марафон, призванный привлечь людей к этой благородной миссии.



Инициатором его стал Артём Алискеров - человек, который своим примером показывает, что онкологию можно победить. О важности донорства наш корреспондент побеседовала с заместителем главного врача Орловской областной станции переливания крови Ириной Аристовой.





Татьяна Тимохина



