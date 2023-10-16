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21:00, 16 октября 2023 года Андрей Клычков поздравил орловцев, достойно выступивших на всероссийском фестивале ГТО Соревнования проходили в Артеке.



Фото из архива

Об успехе орловских школьников глава региона Андрей Клычков сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях 16 октября.



– Поздравляю наших ребят, которые на всероссийском фестивале ГТО в Артеке заняли восьмое место из шестидесяти четырех Это самый лучший результат за последнее время, - отметил губернатор.



Всего мероприятие собрало 501 обладателя золотых знаков отличия ГТО из 64 регионов страны. В отборочных соревнованиях приняли участие более 300 тысяч учащихся.





Сергей Силаев



