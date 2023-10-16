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20:30, 16 октября 2023 года

В Орловской области намолотили почти 4,5 миллиона тонн зерна

Озимая и яровая пшеница убрана с площади 458,3 тысячи гектаров.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В регионе продолжается уборочная кампания и сев озимых яровых. План по уборки озимой и яровой пшеницы выполнен на 100%, рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 16 октября в социальных сетях.

Озимый и яровой ячмень убран с 179,3 тысячи гектаров (100 % от плана), намолочено 830,3 тысячи тонн (+ 224,7 тысяч тонн к прошлому году). Горох убран с 24,4 тысячи гектаров, намолочено 94,5 тысяч тонн. Овес убран с 16,2 тысяч га (100 % от плана), намолочено 53 тысяч тонн, - сообщил глава региона.

Урожайность картофеля – более 313 центнеров с гектара. Этот показатель увеличился почти на 55 центнеров по сравнению с 2022 годом.


Сергей Силаев
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