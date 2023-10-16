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18:30, 16 октября 2023 года

Экс-глава орловского депздрава Игорь Петчин не собирается искать новую работу

В планах проведение времени с семьей.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Бывший руководитель департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин подвел итоги работы на посту. Он поблагодарил коллег за хорошую работу и выразил благодарность за сотрудничество, поддержку и новые знания.

Признаюсь, я не думал, что работа руководителя департамента будет столь изнуряющей. Поэтому сейчас я не ухожу на новое место работы, а буду отдыхать и набираться энергии в кругу своей семьи, где меня окружают трое моих любимых девочек, - написал Игорь Петчин в социальных сетях.

Экс-глава депздрава добавил, что ему понравился город Орел, поэтому он планирует приезжать сюда в гости. Игорь Петчин убежден, что изменения в орловском здравоохранении в лучшую сторону продолжатся.

Напомним, 16 октября были прекращены полномочия руководителей трех департаментов: здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Об изменении состава правительства региона сообщил губернатор Андрей Клычков.



Сергей Силаев
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