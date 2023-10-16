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19:00, 16 октября 2023 года В Орле на улице Емлютина посадили 25 лип Новые деревья появились по просьбе мэра.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Деревья доставили из питомника. Для их корневой системы создали правильные условия: подобраны специальные удобрения и оптимальная почва, от которых будет зависеть жизнь каждого растения.



Работу выполнили сотрудники "Орелжилэксплуатация". Новые липы появились по просьбе главы города Орла Юрия Парахина.



– Уверен, что большая часть саженцев приживутся и будут радовать жителей Зареченского микрорайона. Мы обязательно будем отслеживать дальнейшую судьбу деревьев, и если какие-то из них не приживутся, то непременно компенсируем новыми. Кстати, возраст саженцев от двух до четырех лет, - рассказал директор ООО "Орелжилэксплуатация" Валерий Глущенко.





Сергей Силаев



