понедельник 16.10.2023 21:01:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

19:00, 16 октября 2023 года

В Орле на улице Емлютина посадили 25 лип

Новые деревья появились по просьбе мэра.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Деревья доставили из питомника. Для их корневой системы создали правильные условия: подобраны специальные удобрения и оптимальная почва, от которых будет зависеть жизнь каждого растения.

Работу выполнили сотрудники "Орелжилэксплуатация". Новые липы появились по просьбе главы города Орла Юрия Парахина.

Уверен, что большая часть саженцев приживутся и будут радовать жителей Зареченского микрорайона. Мы обязательно будем отслеживать дальнейшую судьбу деревьев, и если какие-то из них не приживутся, то непременно компенсируем новыми. Кстати, возраст саженцев от двух до четырех лет, - рассказал директор ООО "Орелжилэксплуатация" Валерий Глущенко.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.