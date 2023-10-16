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17:00, 16 октября 2023 года В Орловской области пройдут две внеплановые ярмарки вакансий Работу жителям региона предложат в Орле и Мценске.



Фото: департамент соцзащиты Орловской области

Мероприятие в Мценске пройдет 17 октября, а в Орле – 19 октября. Об этом сообщили в департаменте социальной защиты Орловской области.



На первой ярмарке вакансий представят около 80 вакансий: разнорабочего, начальника производства, слесаря, торгового представителя, водителя, машиниста, формовщика, помощника повара, начальника участка в промышленности. Мероприятие пройдет в центре занятости Мценского района.



На ярмарке вакансий, которая состоится в центре занятости Северного района Орла, можно будет найти работу пекаря, повара, водителя, кассира, продавца, заведующего отделением в торговле. Более подробная информация указана на сайте.





Сергей Силаев



