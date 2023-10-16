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16:30, 16 октября 2023 года Орловец проведет в колонии десять лет за убийство Суд назначил отбывание наказания в учреждении строгого режима.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области.

Мужчина 40 лет из Мценского района Орловской области признан судом виновным в убийстве 69-летнего жителя деревни Брагино. Суд признал достаточными доказательства, собранные следственным комитетом.



Следствие и суд установили, что подсудимый 23 ноября 2022 года находился в доме у потерпевшего. Разгорелся конфликт, в результате которого осужденный нанес орловцу несколько ножевых ранений, от чего пожилой мужчина скончался на месте.



– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



