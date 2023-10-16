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14:30, 16 октября 2023 года Орловца заподозрили в убийстве знакомого Уголовное дело возбудили следственные органы.



Фото: следственный комитет

Орловские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жителя Шаблыкино по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ – убийство.



В одном из домов, расположенном в поселке Шаблыкино, с телесными повреждениями обнаружено тело 60-летнего местного жителя. Подозреваемый задержан благодаря следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. Им оказался 30-летний ранее судимый знакомый погибшего.



Как рассказали в СУ СК РФ по Орловской области, в ходе первоначальных следственных действий было установлено, что подозреваемый распивал с потерпевшим спиртное у него дома. После вспыхнул конфликт, в результате чего потерпевший был задушен.



– В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Запланировано предъявление мужчине обвинения в совершении убийства, - сообщили в СУ СК России по Орловской области.





Сергей Силаев



