Андрей Клычков объявил об изменении структуры правительства Орловской области

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13:30, 16 октября 2023 года
Андрей Клычков объявил об изменении структуры правительства Орловской областиО завершении формирования состава глава региона объявил 16 сентября.
Фото: пресс-служба правительства региона
В структуре регионального правительства должность первого заместителя губернатора Орловской области разделена на две новых:
• заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по внутренней политике, представитель губернатора Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов;
• руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области.
Глава региона поручил подготовить законодательную инициативу о внесении изменений в устав Орловской области. Также Андрей Клычков сообщил о тех, кто продолжит работу на ранее замещаемых должностях:
• Вадим Тарасов - заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам;
• Александр Бирюков - заместитель губернатора Орловской области – руководитель представительства Орловской области при правительстве Российской Федерации;
• Владимир Ивановский - первый заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области;
• Олег Ревякин - заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по социальной политике;
• Сергей Борзенков - заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса;
• Елена Сапожникова - член правительства Орловской области – руководитель департамента финансов Орловской области;
• Андрей Артемов - член правительства Орловской области – руководитель департамента информационных технологий Орловской области;
• Сергей Антонцев - член правительства Орловской области – руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области;
• Ольга Платонова - член правительства Орловской области – руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области;
• Ирина Гаврилина - член правительства Орловской области – руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.
Прекращены полномочия Алексея Карлова, замещавшего должность руководителя департамента образования, Игоря Петчина – руководителя департамента здравоохранения и Александра Шалимова – руководителя департамента сельского хозяйства. С 17 октября к обязанностям приступят новые члены правительства региона:
• Заместитель руководителя Департамента – начальник управления государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева будет назначена на должность члена правительства Орловской области – руководителя департамента сельского хозяйства Орловской области.
• Руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин назначается на должность члена Правительства Орловской области – руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
• И.о. руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин будет назначен на должность члена правительства Орловской области – руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.
После согласования с профильными министерствами будут назначены руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова и руководитель департамента промышленности и торговли – Денис Леонов.
– Прошу все организационные процедуры окончательно завершить в максимально короткий срок, а вновь назначенных руководителей – оперативно включиться в общую работу, - сказал губернатор Андрей Клычков.
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