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12:00, 14 октября 2023 года Apple требует от орловского производителя сладостей аннулировать торговый знак В палату по патентам подано возражение.



Фото: архив "Вести-Орел"

Корпорация Apple требует от орловского производителя фруктовых сладостей – компании ecoApple – аннулировать торговый знак. По мнению истца, он очень похож на знак корпорации.



В орловской компании в свою очередь заявили, что знак оформлен в соответствии с правилами, прошел регистрацию и имеет право на существование. В палату по патентам подано возражение. "Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, со словесным элементом ECOAPPLE, вместо буквы "О" в котором помещено стилизованное изображение яблока с оторванным листочком в круге", – следует из текста документа.





