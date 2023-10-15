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3:00, 15 октября 2023 года Вожатые из Орла стали лучшими в ЦФО Конкурс прошел в Тамбове.





Студенты из Орла признаны лучшими вожатыми ЦФО. Конкурс профмастерства педагогических отрядов "Труд в тренде" прошел в рамках VII Слета и Спартакиады студенческих отрядов ЦФО. Об этом сообщает орловский штаб Российского студотряда.



Орловская область впервые в истории приняла участие в очном этапе в составе команды из пяти студентов. Ими стали учащиеся ОГУ имени Тургенева Ирина Павлова, Софья Юрова, Анастасия Новохацкая, Константин Баблак и Елизавета Позднякова.



Жюри оценило умение орловцев решать педагогические ситуации, а дети пришли в восторг от мастер-класса по технике Эбру. Также орловская команда успешно показала визитку о сущности педагогической деятельности и увлекла детей ярким флешмобом в русско-народной стилистике. Как итог – звание лучшего студенческого педагогического отряда ЦФО.





Артем Ежаков



