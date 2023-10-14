Орловский грибник нашел в тульском лесу ружейные стволы
О находке мужчина известил Росгвардию.
Фото: архив "Вести-Орел"
Очередной орловский грибник вернулся с "тихой охоты" с необычным уловом. В этот раз находку сделали уже в тульском лесу, в районе деревни Бежин Луг.
Житель Мценска заметил под деревом оружейные стволы и известил об этом Росгвардию.
С начала года по программе сдачи незарегистрированного оружия, составных частей и боеприпасов на возмездной основе жители Орловской области сдали 50 единиц оружия, 155 патронов и снаряд времен Великой Отечественной войны. Сумма вознаграждения, выплаченного орловцам, превышает 200 тысяч рублей.