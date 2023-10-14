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6:00, 14 октября 2023 года

Народные приметы: почему 14 октября нельзя ругать детей

Церковь 14 октября вспоминает священномученика Киприана, а в народном календаре эту дату называли Куприянов день.


В этот день, верующие чтут память мучеников, живших в начале IV века и погибших за веру во время гонения на христиан, звали их Киприан и Иустина. Этот день в старинные времена считался обязательным для очищения от злых духов. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего остерегаться. 

Что нужно делать в этот день: 

- Девушки и женщины проводили время за прялкой и шитьём, считалось, что это может принести удачу. 
- Девушки в этот день загадывали желания о здоровье и благополучии в следующем году;
- После Покрова обязательно наблюдали за погодой, чтобы узнать, какой будет зима.

Что нельзя делать: 

- Не принято переезжать и отправляться в дальний путь 15 октября;
- Нельзя ругать детей, чтобы их поведение не стало плохим;
- В старину люди не надевали яркие вещи после Покрова, чтобы их никто не сглазил.


Александра Бахтина
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