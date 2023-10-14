Народные приметы: почему 14 октября нельзя ругать детей
Церковь 14 октября вспоминает священномученика Киприана, а в народном календаре эту дату называли Куприянов день.
В этот день, верующие чтут память мучеников, живших в начале IV века и погибших за веру во время гонения на христиан, звали их Киприан и Иустина. Этот день в старинные времена считался обязательным для очищения от злых духов. Рассказываем, что можно делать в этот день и чего остерегаться.
Что нужно делать в этот день:
- Девушки и женщины проводили время за прялкой и шитьём, считалось, что это может принести удачу.
- Девушки в этот день загадывали желания о здоровье и благополучии в следующем году;
- После Покрова обязательно наблюдали за погодой, чтобы узнать, какой будет зима.
Что нельзя делать:
- Не принято переезжать и отправляться в дальний путь 15 октября;
- Нельзя ругать детей, чтобы их поведение не стало плохим;
- В старину люди не надевали яркие вещи после Покрова, чтобы их никто не сглазил.