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18:00, 13 октября 2023 года

В Орловской области задержали варщика наркотиков

В нарколаборатории изъяли более девяти килограммов запрещенного вещества.


Видео: УМВД России по Орловской области

Сотрудниками УМВД в Орловской области пресечена работа нарколаборатории. Как сообщили в ведомстве, в изготовлении «синтетики» подозревается 33-летний мужчина. Незаконное производство он организовал в хозпостройке в одной из деревень Залегощенского района. Фигурант взят под стражу.
"Согласно исследованию, изъято наркотическое средство мефедрон общей массой 9155,94 грамма. Подозреваемый пояснил, что изготавливал наркотическое средство для дальнейшего незаконного сбыта. Из незаконного оборота было изъято более 30000 разовых доз наркотического средства", – сообщили в региональном УМВД.



Артем Ежаков
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