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13:00, 14 октября 2023 года Орловские призывники пополнят ряды Росгвардии Они будут служить в разных точках страны.



Фото: архив "Вести-Орел"

До 29 ноября на службу в Росгвардию в рамках осеннего призыва примут 17 орловских парней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Новобранцы будут служить в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Сыктывкаре.



В соответствии с требованием Верховного главнокомандующего призывники не будут участвовать в СВО.





Артем Ежаков



