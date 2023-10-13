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13:00, 13 октября 2023 года Потомки Тургенева передали в орловский музей писателя архивные фотографии На Орловщине с визитом находятся праправнучка двоюродной сестры Ивана Сергеевича Наталья Чаурская и ее дочь Екатерина.







В преддверии 205-летия со дня рождения Тургенева в музей классика приехали потомки писателя – праправнучка двоюродной сестры Ивана Сергеевича Наталья Чаурская и ее дочь Екатерина.



Гости привезли в подарок оцифрованные фото из личного архива семьи и флаер о музейной экспозиции. Татьяна Тимохина узнала, как сегодня живет род Тургеневых.





Татьяна Тимохина



