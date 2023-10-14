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16:00, 14 октября 2023 года Орловские самозанятые заплатили почти 180 миллионов рублей налогов Самыми доходными видами деятельности стали строительство и перевозки.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 июля 2020-го года в Орловской области введен специальный налоговый режим для самозанятых – "Налог на профессиональный доход". В регионе им пользуются почти 26,8 тысячи человек.



Орловские самозанятые заработали более 5,8 миллиарда рублей и заплатили почти 180 миллионов рублей налогов. Как сообщили в региональном управлении ФНС, самыми доходными видами деятельности стали строительство и перевозки.





Артем Ежаков



