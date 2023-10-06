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21:26, 6 октября 2023 года Ротонду на "Дворянке" обещают достроить в ближайшие две недели В сквере продолжается ремонт.



Фото: мэрия Орла

В мэрии Орла рассказали о ходе ремонта сквера Дворянское гнездо. Как заявили сотрудники "Объединенного муниципального заказчика", в ближайшие две недели будут готовы лестницы и ротонда, а через три — тротуары, велодорожки и габионы.



Накануне первый заммэра Орла Вадим Ничипоров лично проинспектировал объект. Там уже полностью выполнено укрепление склонов и оврагов и установлена балюстрада. На 80% уложена тротуарная плитка и установлено освещение.













Артем Ежаков



