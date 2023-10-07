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23:30, 6 октября 2023 года Орловцам напомнили способы борьбы с мошенниками Жители региона продолжают становиться жертвами злоумышленников.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области наиболее распространены мошеннические схемы следующего вида – это звонки под видом сотрудников служб безопасности банков, правоохранительных органов, родственников, якобы попавших в беду. В интернете чаще всего орловцы попадаются на мошенников при продаже или покупке товаров. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Первый и самый эффективный способ защиты – как только собеседник завел разговор о ваших деньгах, банковских счетах, сбережениях,– кладите трубку, подумайте и успокойтесь. Нужно поговорить с родными или друзьями о случившемся. Аналогичная ситуация, если вам позвонил якобы родственник, попавший в беду, и просит помочь ему деньгами – заплатить из освобождение от ответственности, обычно за совершение ДТП.



Если сомнения в случаях с мошенниками, представляющимися банкирами или правоохранителями, остаются – можно самим перезвонить в ту структуру или банк, из которых вам якобы звонили. При этом важно набирать номер самим, а не использовать для перезвона тот номер, с которого вам звонили, так как зачастую мошенники используют интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего.



Также рекомендуется установить запрет на получение онлайн-кредитов и ограничить размер разовой операции в онлайн-банке.



Что касается покупок или продаж в интернете, то здесь вас сразу должна насторожить очень низкая цена или слишком рьяное намерение покупателя как можно скорее завершить сделку. Если вас попросят назвать личные данные – реквизиты своих платежных средств, смс-пароли, коды Push-уведомлений, CVV/CVC-код карты, данные для доступа в мобильный банк, то немедленно завершайте диалог.



Подробнее о схемах мошенников можно узнать на портале правительства региона.





