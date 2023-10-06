Орловцам напомнили об изменениях в законе о потребительском кредите
Они вступили в силу с 1 июля.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 1 июля по договору займа сроком не более года предельный размер по процентам, штрафам и иным начислениям не может превышать 1,3 раза от суммы предоставленного займа. Об этом напоминаетрегиональный информационный портал.
Если граждане не согласны с уплаченной микрофинансовой организации суммой и хотят вернуть переплату, которая составляет не более полумиллиона рублей, то им следует обратиться в МФО, в которой был оформлен заем.
Если ситуация не разрешилась, орловцам поможет финансовый уполномоченный – к нему нужно обратиться.