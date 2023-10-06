Главная » Новости



22:30, 6 октября 2023 года Орловцам напомнили об изменениях в законе о потребительском кредите Они вступили в силу с 1 июля.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 июля по договору займа сроком не более года предельный размер по процентам, штрафам и иным начислениям не может превышать 1,3 раза от суммы предоставленного займа. Об этом напоминает региональный информационный портал.



Если граждане не согласны с уплаченной микрофинансовой организации суммой и хотят вернуть переплату, которая составляет не более полумиллиона рублей, то им следует обратиться в МФО, в которой был оформлен заем.



Если ситуация не разрешилась, орловцам поможет финансовый уполномоченный – к нему нужно обратиться.





Артем Ежаков



