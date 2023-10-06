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21:00, 6 октября 2023 года Орловцы еще могут обменять монеты на новые купюры А еще можно получить желанную вещь для любого нумизмата.







В Орловской области по 8 октября проходит "Монетная неделя". Свои старые монеты жители региона могут обменять на новые банкноты. Для нумизматов эта акция интересна вдвойне – можно получить в коллекцию редкую монету.



У акции есть причина – когда металлические деньги не возвращаются в оборот, приходится чеканить новые. Это значит, что увеличиваются расходы на их производство. "Монетная неделя" позволяет вернуть монеты в оборот и сократить затраты.



Монеты можно принести в банки Орла, Ливен и Мценска. Какие конкретно – указано на сайте "Монетной недели".





Татьяна Тимохина



