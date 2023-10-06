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14:30, 6 октября 2023 года

Юные орловцы смогли почувствовать себя дайверами

Ребята приняли участие в акции "Боевой пловец".


Что помогает человеку дышать под водой? И почему необходимо погружаться в ластах? 16 молодых орловцев теперь ответы на эти вопросы знают точно. 

В рамках патриотической акции "Боевой пловец", инициаторами которой стали центр Патриотического воспитания "Патриот-57", региональное отделение ДОСААФ России и клуб подводного плавания "Диво" самым активным ребятам - спортсменам и активистам - предложено было на 15 минут погрузиться на шестиметровую глубину и почувствовать себя дайверами.

Правда, сначала теория и только потом - практика. Как все прошло ? Ответы в нашем материале.




Юлия Опанасюк
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