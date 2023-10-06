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13:30, 6 октября 2023 года Орловцы познают искусственный интеллект Некоторые применяют его уже на практике.





Попросить ответить на вопрос голосового помощника или воспользоваться навигатором, когда не знаешь адрес - еще 10 - 15 лет назад мало кто задумывался , что "технология будущего" станет реальностью. А уже сейчас без "умных помощников" жизнь современного человека представить сложно. Искусственный интеллект используется в медицине и сфере образования, промышленности и безопасности.



Наша съемочная группа пообщалась с теми кто только познает модели "виртуального разума" и с теми, кто их уже применяет на практике.











Юлия Опанасюк



