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9:30, 6 октября 2023 года

Орловские медики спасли находящегося в коме мальчика

Помогла слаженная совместная работа бригады скорой помощи и врачей НКМЦ имени Круглой.

Фото: станция скорой медицинской помощи города Орла

Рано утром 1 октября орловские медики спасли жизнь семилетнему мальчику. Вызов бригаде скорой помощи в составе врача Сергей Перелыгина, медбрата Егора Попова и водителя Сергея Жбанова поступил с улицы Русанова. К пациенту прибыли уже через пять минут – ребенок был в коме, начались судороги. По дороге в больницу медики оказывали всю помощь для сохранения жизни ребенка.

От момента вызова скорой до доставки пациента в НКМЦ имени Круглой прошло всего 20 минут. Заранее предупрежденные врачи сразу принялись за работу. Сейчас мальчик идет на поправку.





Артем Ежаков
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