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11:30, 5 октября 2023 года Профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска Ровно 105 лет назад был создан специальный орган по борьбе с преступностью.





Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Ровно 105 лет назад был создан специальный орган по борьбе с преступностью.



В нашем регионе только за последние 5 лет было раскрыто более 6 тыс преступлений, которые относятся к категории криминальных. Что помогает раскрыть дело, у заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области Алексея Мишина узнала Анастасия Тычинская.









Анастасия Тычинская



